РФ закрывает на полгода часть акватории Черного моря под предлогом военных учений – МИД Украины

Сообщается, что акватория Черного моря будет закрыта со следующей недели и до октября 2021 года.

“Такие действия РФ является очередной попыткой в нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина обладает правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря”, – отмечается в заявлении.

В МИД Украины подчеркнули, что согласно Конвенции Организации объединенных наций по морскому праву, “РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к украинским портам в Азовском море”.

На фоне стягивания войск вдоль границы с Украиной на суше, Россия пошла на усиление эскалации в море, заявили в ведомстве.

“Она перебрасывает военные корабли из Каспийского моря и усиливает свой военный потенциал в Азово-Черноморском регионе, а также, несмотря на отсутствие правовых оснований, решила закрыть эту акваторию для военных кораблей других государств, в частности Украины”, – добавили в МИД.

Это говорит об отсутствии намерений со стороны РФ отказаться от продолжения агрессии против Украины, отмечается в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины призвали международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на РФ с целью отмены решения о закрытии акватории и прекращения эскалации в Азово-Черноморском регионе.

Контекст:14 апреля в отделе информационного обеспечения Черноморского флота РФ сообщали о проведении ракетными и десантными кораблями артиллерийских стрельб в рамках контрольной проверки. В отряд кораблей вошли фрегат “Адмирал Макаров”, малые ракетные корабли “Грайворон” и “Вышний Волочек”, ракетный корабль на воздушной подушке “Самум”, тральщик “Иван Голубец”, и большие десантные корабли. В ЧФР отмечали, что кроме кораблей, в учениях будут участвовать самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушной обороны флота.

Вашингтон накануне заявлял об отправке своих военных кораблей в Черное море “в знак поддержки Украины на фоне возросшего военного присутствия России” возле восточных границ страны. В Пентагоне отмечали, что военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море, однако развертывание дополнительных боевых кораблей пошлет Москве “особый сигнал” о том, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией.

Американские корабли должны были находиться недалеко от берегов Украины в Черном море до 4-го и 5 мая.

15 апреля в МИД Турции сообщили, что США отменили проход эсминцев Roosevelt и Donald Cook в Черное море. Издание Hürriyet написало, что такое решение совпало с состоявшимся 13 апреля разговором между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной (по оценкам американских чиновников, РФ могла перебросить к границе около 4 тыс. военнослужащих).

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак 30 марта подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что создает угрозу военной безопасности государства. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

По данным разведки, на начало марта возле границы Украины РФ разместила около 89 тыс. человек. По прогнозу начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, к 20 апреля их количество увеличится до 110 тыс.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявлял 14 апреля, что РФ может напасть на Украину со стороны аннексированного Крыма.

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