 

МИД Великобритании и Польши вызвали послов РФ после введения санкций

15.04.2021, 19:44, Новости дня
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Британские дипломаты заявили Келину, что глубоко обеспокоены поведение России, в том числе кибератаками, вмешательством в демократические процессы и усилением военного присутствия на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму.

Посла РФ в Варшаве Сергея Андреева сегодня  вызвали в МИД Польши. Об этом со ссылкой на источники сообщило польское агентство PAP.

Вызов связан с введением Соединенными Штатами санкций против России, а также с ситуацией на границах РФ и Украины, отметили журналисты.

Контекст:15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении нового пакета санкций против России. Ограничения будут применены в отношении 32 юридических и физических лиц, которые “по указанию правительства РФ реализовали попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства”.
Кроме того, министерство финансов США издало директиву, которая запрещает американским финансовым институтам напрямую приобретать долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния РФ или министерством финансов после 14 июня 2021 года. Также США выдворяют из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне.
Также США в сотрудничестве с Евросоюзом, Великобританией, Австралией и Канадой решили применить ограничения против восьми компаний и физлиц, связанных с продолжающейся оккупацией Россией Крыма и репрессиями на полуострове.
В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной (по оценкам американских чиновников, РФ могла перебросить к границе около 4 тыс. военнослужащих).
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак 30 марта подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что создает угрозу военной безопасности государства. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.
Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность. По данным Белого дома и Госдепартамента США, численность российских войск у границы с Украиной самая большая с 2014 года.
По данным украинской разведки, на начало марта возле границы Украины РФ разместила около 89 тыс. человек. По прогнозу начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, к 20 апреля их количество увеличится до 110 тыс.
Собеседники Reuters в Кремле заявляли, что речь идет о демонстрации силы, а не о подготовке к широкомасштабным действиям. Бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес предполагает, что стягивание войск может быть “позерством России” и “проверкой” администрации Байдена.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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