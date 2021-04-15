Ростуризм назвал число находящихся в Турции и Танзании российских туристов

В Турции сейчас находятся около 50 тыс. туристов их РФ по линии туроператоров, в Танзании – около 4 тыс., сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Всего, по нашим данным, в Турции по линии туроператоров сейчас находится около 50 тыс. человек, в Танзании – около 4 тыс. Все они планово возвращаются в Россию после окончания отдыха», – передает слова главы ведомства РИА «Новости».

«Также в Турции и Танзании находятся наши самостоятельные туристы, которые улетели в эти страны на регулярных рейсах российских и международных авиакомпаний. Причем, ряд туристов отправились через Турцию и в третьи страны. По нашим оценкам, таких туристов также около 50 тыс.», – добавила Догузова.

Напомним, Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении полетов в Турцию и Танзанию. До этого вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, кто лишил россиян отпусков в Турции, и о том, что решение о приостановке авиасообщения связано с резким ростом случаев COVID-19 в этой стране.