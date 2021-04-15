Гендиректор “Запорожстали” сообщил, что предприятие бесплатно передало 126 тонн сертифицированного кислорода украинским больницам

Предприятие также планирует передать кислород в больницы Синельниково и Южноукраинска Николаевской области, а также в медучреждения Винницы.

“К счастью, пока наших ресурсов достаточно, чтобы помочь больницам”, – отметил Мироненко.

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Контекст:В начале апреля стало известно, что предприятие “Запорожсталь” получило лицензию на производство медицинского кислорода. Поставки кислорода в больницы начались 2 апреля, в компании рассчитывают каждый месяц бесплатно передавать по 450 тонн.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 15 апреля коронавирус в Украине подтвердили у 1,9 млн случаев, умерло 38,7 тыс. пациентов, выздоровело почти 1,5 млн человек.

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