 

Гендиректор “Запорожстали” сообщил, что предприятие бесплатно передало 126 тонн сертифицированного кислорода украинским больницам

15.04.2021, 17:56, Новости дня
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Предприятие также планирует передать кислород в больницы Синельниково и Южноукраинска Николаевской области, а также в медучреждения Винницы.

“К счастью, пока наших ресурсов достаточно, чтобы помочь больницам”, – отметил Мироненко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=303121434498714&id=100044025791787

Контекст:В начале апреля стало известно, что предприятие “Запорожсталь” получило лицензию на производство медицинского кислорода. Поставки кислорода в больницы начались 2 апреля, в компании рассчитывают каждый месяц бесплатно передавать по 450 тонн.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 15 апреля коронавирус в Украине подтвердили у 1,9 млн случаев, умерло 38,7 тыс. пациентов, выздоровело почти 1,5 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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