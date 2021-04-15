Рада в первом чтении приняла законопроект Зеленского об усилении ответственности за недостоверное декларирование

За проголосовали 283 народных депутата.

Проект закона, который в Верховную Раду как неотложный внес президент Украины Владимир Зеленский, предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Украины и Кодекс об админправонарушениях.

В частности, ст.366-2 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации), предлагают изложить таким образом, чтобы ответственность за умышленное внесение неправдивой информации в декларацию влекла за собой наказание в виде штрафа от 3 тыс. до 4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (17 грн) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет – в случае, если внесенные в декларацию данные отличаются от реальных на 500 – 2 тыс. прожиточных минимумов (2270 грн).

Если же субъект декларирования внес информацию, которая отличается от достоверной более чем на 2 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных граждан, наказание предлагают в виде штрафа от 4 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, общественных работ, ограничения или лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на три года.

Штраф, общественные работы или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на три года предлагают в качестве наказания за умышленную неподачу декларации (ст. 366-3 Уголовного кодекса).

Контекст:Раньше Уголовный кодекс Украины регламентировал ответственность за декларирование недостоверной информации статьей 366. Она предусматривает лишение свободы на срок до двух лет за представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации.

Конституционный Суд Украины (КСУ) 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

4 декабря 2020 года Верховная Рада вернула уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации – депутаты приняли законопроект №4460, который предусматривает штраф и ограничение свободы, но не тюремное заключение.

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков говорил, что этот законопроект “не соответствует запросу украинского общества”. В НАПК призвали президента ветировать закон.

В январе президент Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об ужесточении ответственности за недостоверное декларирование и внес законопроект №4651, который предусматривает восстановление тюремного наказания за ложь в декларации, в парламент как неотложный.

3 марта комитет рассмотрел законопроект №4651 и решил рекомендовать Верховной Раде принять его в первом чтении.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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