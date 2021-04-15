“Зараза редкая и противная”. Жена Комарова переболела COVID-19

По словам Кучеренко, положительный тест стал для нее неожиданностью.

“У меня не было никаких симптомов, чувствовала я себя прекрасно, но, учитывая динамику заболеваемости среди коллег на работе и людей, с которыми накануне контактировала на съемках, решила просто на всякий случай провериться перед тем, как ехать к родным”, – написала она.

Ведущая сообщила, что вскоре после этого у нее появились головная боль и температура.

“Зараза эта действительно редкая и противная”, – подытожила жена Комарова, уточнив, что уже выздоровела.

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Публикация от Oleksandra Kucherenko (@aakucherenko)

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 15 апреля в Украине подтвердили у 1,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерло 38,7 тыс. пациентов, выздоровело почти 1,5 млн человек.

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