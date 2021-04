Евросоюз тверд и един в безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины – глава Евросовета

Он сообщил, что провел телефонные разговоры сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

“В моих сегодняшних разговорах с президентом Зеленским и генсеком НАТО Столтенбергом мы с глубокой озабоченностью обсуждали наращивание российской военной мощи у границ Украины. Евросоюз тверд и един в своей безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины”, – написал он.

In my calls today with President @ZelenskyyUa and with @NATO

Sec-Gen @jensstoltenberg we discussed with deep concern the Russian military build up near Ukraine’s borders.#EU is firm and united in its unequivocal supports to Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. pic.twitter.com/Nfs7VTgTSN

— Charles Michel (@eucopresident) April 15, 2021

Зеленский в Twitter после разговора с Мишелем написал, что Евросоюз очень хорошо понимает ситуацию на Донбассе.

“Был рад обсудить содержание Крымской платформы с президентом Евросовета Мишелем. Спасибо за поддержку Украины на всех уровнях”, – добавил президент Украины.

[email protected] understands the situation in #Donbas very well. Glad to discuss the content of the #CrimeanPlatform with @eucopresident @CharlesMichel. Thank you for supporting Ukraine at all levels. pic.twitter.com/5b7CdTe9r2

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 15, 2021

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала 11 апреля, что в этом году уже погибло 26 украинских военнослужащих, 12-го и 13 апреля погибли еще двое.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, нынешняя эскалация со стороны РФ на Донбассе является системной и самой масштабной за последние годы.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность. По данным Белого дома и Госдепартамента США, численность российских войск у границы с Украиной самая большая с 2014 года.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

14 апреля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что в начале марта возле границы Украины общая численность российских войск составляла 89 тыс. человек. По его словам, стягивание войск РФ к границе Украины, вероятно, закончится к 20 апреля, их количество может увеличиться до 110 тыс.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

