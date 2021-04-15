 

Россия рассчитывает к концу лета пустить газ по “Северному потоку – 2”

15.04.2021, 16:06, Новости дня
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Российский политик надеется, что к этому сроку все работы по проекту, пусконаладке и подаче газа будут закончены. 

Завальный сказал, что Россия расценивает концентрацию военных кораблей и самолетов вокруг судна “Фортуна” как провокацию и попытку задержать строительство.

“РИА Новости” со ссылкой на Завального написало, что в настоящий момент к строительству газопровода присоединилось судно-трубоукладчик “Академик Черский”, поэтому “процесс ускорился”. Вторая и первая ветки газопровода будут уложены не позднее июня, если “не будут мешать суда иностранных государств”, добавил чиновник.

Контекст:”Северный поток – 2″ должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.
Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.
В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода “Северный поток – 2”, проходящего по континентальному шельфу Дании.
Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись. Строительство заморозили, когда было достроено 93% газопровода, сообщила компания-оператор Nord Stream 2 AG. Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.
23 февраля 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этому послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.
Компания Nord Stream 2 AG сообщала в начале апреля, что к 31 марта осталось уложить около 121 км труб. По информации оператора, это 5% от общей протяженности газопровода.
По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, завершение строительства газопровода “непоправимо ослабит Украину”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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