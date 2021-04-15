В компании TCL продемонстрировали смартфон с растягиваемым экраном
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В данном случае речь идет только о концептуальной модели. Однако компания TCL уже готова разрабатывать новый модельный ряд мобильных устройств с растягиваемыми экранами.
По словам экспертов, такие решения сейчас входят в моду. Смартфон больше не должен выглядеть как кусок фанеры. Нужно, чтобы он помещался в небольшом кармане. Для этого предлагается сделать его складным, гибким, с выдвижным растягиваемым экранам.
Нынешние технологии позволяют без особого труда достичь этой цели. Но на первых порах такие устройства будут восприниматься на рынке как ультрамодные и инновационные. Это значит, что производители смогут значительно увеличить цену и неплохо заработать. Пользователь же получит небольшое мобильное устройство, которое в разложенном состоянии обретет габариты планшета.
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