В компании TCL продемонстрировали смартфон с растягиваемым экраном

В данном случае речь идет только о концептуальной модели. Однако компания TCL уже готова разрабатывать новый модельный ряд мобильных устройств с растягиваемыми экранами.

По словам экспертов, такие решения сейчас входят в моду. Смартфон больше не должен выглядеть как кусок фанеры. Нужно, чтобы он помещался в небольшом кармане. Для этого предлагается сделать его складным, гибким, с выдвижным растягиваемым экранам.

Нынешние технологии позволяют без особого труда достичь этой цели. Но на первых порах такие устройства будут восприниматься на рынке как ультрамодные и инновационные. Это значит, что производители смогут значительно увеличить цену и неплохо заработать. Пользователь же получит небольшое мобильное устройство, которое в разложенном состоянии обретет габариты планшета.