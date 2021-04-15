Видеокарты GeForce RTX 3080 Gaming X Trio подорожали и были сняты с производства

Весьма странная история произошла с клиентами двух голландских магазинов, в которых были размещены предзаказы на видеокарты GeForce RTX 3080 Gaming X Trio. Ожидаемого товара они не получили в срок и не получат никогда, поскольку производитель решил снять данную модель с конвейера.

Но почему? Ведь чуть более чем за полгода цены на этот товар подскочили на 200%! Вместо того, чтобы отгрузить продукцию, компания отправила покупателям письма с извинениями и пообещала вернуть деньги.

При этом людям даже не предложили ничего взамен, отмечают эксперты. Кстати, очень похожая ситуация сложилась с предзаказами на видеокарты ASUS GeForce RTX 3080 в других магазинах. Очевидно, в данной сфере действительно наступил серьезный кризис.