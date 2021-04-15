 

Директор ФСБ обвинил иностранные спецслужбы в создании террористических группировок

15.04.2021, 13:44, Новости дня
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Директор ФСБ Александр Бортников обвинил спецслужбы зарубежных стран в создании и поддержке террористических группировок.

«Сегодня отдельные геополитические игроки, осуждая терроризм как явление, одновременно пытаются использовать международные террористические организации либо их структурные подразделения в своих интересах. При непосредственном содействии спецслужб ряда стран создаются новые террористические группировки», – передает ТАСС слова Бортникова на международной конференции в рамках Межпарламентской ассамблеи стран СНГ.

Также, по словам Бортникова, предпринимаются попытки реабилитировать скомпрометированные участием в террористической деятельности структуры и присвоить им статус оппозиционных вооруженных формирований, оказывается прямая поддержка международным террористическим организациям посредством осуществления кадрового, финансового, информационного, медицинского и материально-технического обеспечения.

«Отмечаются факты вмешательства в дела других государств под видом борьбы с терроризмом. Опасной тенденцией становится покровительство, оказываемое неонацистским террористическим структурам», – подчеркнул глава ФСБ.

Он отметил, что попытки «делить террористов на хороших и плохих смертельно опасны», потому что невозможно обеспечить их контроль и управляемость даже на короткий срок. Террористы совершают жестокие и кровавые преступления и на территории ранее поддерживавших их стран.

«Двойные стандарты, любые компромиссы здесь абсолютно недопустимы. Они приводят лишь к дискредитации усилий международного сообщества по нейтрализации данной угрозы, создают условия для легитимизации терроризма и нацизма», – сказал Бортников.

Ранее в четверг Бортников предупредил о возросшей угрозе двойных терактов.



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