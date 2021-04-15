Задержан подозреваемый в совершенном 25 лет назад убийстве главы мордовской ОПГ

Задержан подозреваемый в убийстве в 1995 году преподавателя Мордовского госуниверситета, предполагаемого лидера одной из преступных группировок Олега Еникеева, сообщили в МВД Мордовии.

Убийство было совершено 25 лет назад, в октябре 1995 года, в то время как Еникеев вел лекцию в аудитории, сообщается на сайте ведомства.

«Спустя 17 лет оперативники уголовного розыска установили, что к убийству Олега Еникеева причастны участники противоборствующей преступной группы, трое из которых в 2014 году были осуждены на длительные сроки лишения свободы», – говорится в сообщении.

Местонахождение четвертого соучастника долго не удавалось определить, было установлено, что в 1995 году он покинул Мордовию, затем вернулся в республику для совершения убийства, после чего покинул его и скрывался в других регионах. В 2012 году его объявили в межгосударственный розыск.

Правоохранители провели свыше 15 выездов в разные субъекты страны, подозреваемого нашли в Ленобласти, он жил под чужими анкетными данными и документами, выданными на другое имя.

Сейчас его доставили в Мордовию, расследование ведет региональное следственное управление СК.

МВД также на своей странице во «ВКонтакте» опубликовало видеозапись задержания подозреваемого.

Еникеев был лидером местной ОПГ «Еникеевские», он также являлся депутатом, уточняет «Интерфакс». Его застрелили представители противоборствующей группировки «Юго-Запад».

В четверг сообщалось, что в Москве задержаны два брата, подозреваемых в нападении и попытке убийства профессора МГУ имени Ломоносова 19 лет назад.