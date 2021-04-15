57-летний Питт покинул клинику на инвалидной коляске – СМИ
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В публикации отмечается, что Питт посетил в клинике кабинет стоматолога. Покидая медучреждение, актер был в капюшоне, очках и защитной маске.
На фан-странице актера и его экс-супруги, американской актрисы Анджелины Джоли в Instagram15 апреля опубликовано видео, снятое в момент появления Питта на улице.
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Контекст:Питт является одним из ведущих церемонии вручения премии “Оскар”, которая состоится 25 апреля.
Питт родился в 1963 году в США. До начала актерской карьеры он успел потрудиться развозчиком мебели и ресторанным аниматором. После съемок в фильме “Тельма и Луиза” о Питте заговорили как о секс-символе американского кино.
После съемок в фильме режиссера Дэвида Финчера “Семь” издание Empire включило актера в список 25 самых сексуальных звезд в истории кино.
Свой первый актерский “Оскар” Питт получил в возрасте 56 лет за роль второго плана в фильме “Однажды… в Голливуде”.
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