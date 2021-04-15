 

Меркель присоединится к переговорам Зеленского и Макрона в Париже по видеосвязи – СМИ

15.04.2021, 13:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам собеседника, это будут полноценные переговоры в формате N3 с участием Зеленского, Макрона и Меркель.

“Эти переговоры в формате трио показывают, что разговоры, что якобы [президент РФ Владимир] Путин будет говорить об Украине без Украины, не соответствует действительности. Цель Путина – расколоть нормандский формат. Эти переговоры в видеоформате являются свидетельством поддержки Украины со стороны Франции и Германии”, – сказал источник.

Контекст:Газета Le Figaro 13 апреля сообщила, что 16 апреля Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце. Глава Украинского государства прибудет во Францию с рабочим визитом, писало издание. Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель сообщила, что президенты обсудят ситуацию на Донбассе и наращивание российских войск на границе с Украиной.
Зеленский уже трижды встречался с Макроном, все встречи проходили во Франции в 2019 году. Первая встреча состоялась в апреле – после первого тура президентских выборов в Украине, вторая – в июне, третья – в декабре в рамках саммита лидеров “Нормандской четверки”.
В интервью LB.ua, которое вышло 9 апреля, заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что офис планирует провести трехсторонний разговор Зеленского, Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, но не уточнил деталей. Источник ZN.UA в дипломатических кругах рассказал, что такой разговор планировался на прошлой неделе, проблема – в согласовании графиков трех лидеров. Главной темой беседы, по данным источников издания, станет обострение на Донбассе и координация действий в связи с этим.
Франция является участником “Нормандской четверки” – переговорного формата, созданного в 2014 году для урегулирования спровоцированного Россией конфликта на Донбассе. Кроме Франции, в “Нормандскую четверку” входят Украина, Германия и РФ.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.08 / Новый кроссовер Genesis GV80 представили в России

12.08 / Определены этапы переезда по программе реновации в Москве

24.07 / Захарова жестко ответила на предложение Помпео об антикитайской коалиции

10.03 / В ОП поддержали поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов

02.09 / База данных избирателей штата Мичиган оказалась в русском Даркнете

25.09 / Российские десантники вернулись домой после учений с Белоруссией

15.12 / Хиллари Клинтон считает, кто коллегию выборщиков нужно распустить

03.08 / Путин дал поручение о ликвидации вреда экологии в Усолье-Сибирском

10.12 / Верещук: При Порошенко политика на Донбассе была средством укрепления его власти. А Зеленский пытается просто беречь жизнь на линии разграничения и возвращать пленных

21.03 / Найдена окаменелость древней крылатой акулы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика