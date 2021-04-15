Меркель присоединится к переговорам Зеленского и Макрона в Париже по видеосвязи – СМИ

По словам собеседника, это будут полноценные переговоры в формате N3 с участием Зеленского, Макрона и Меркель.

“Эти переговоры в формате трио показывают, что разговоры, что якобы [президент РФ Владимир] Путин будет говорить об Украине без Украины, не соответствует действительности. Цель Путина – расколоть нормандский формат. Эти переговоры в видеоформате являются свидетельством поддержки Украины со стороны Франции и Германии”, – сказал источник.

Контекст:Газета Le Figaro 13 апреля сообщила, что 16 апреля Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце. Глава Украинского государства прибудет во Францию с рабочим визитом, писало издание. Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель сообщила, что президенты обсудят ситуацию на Донбассе и наращивание российских войск на границе с Украиной.

Зеленский уже трижды встречался с Макроном, все встречи проходили во Франции в 2019 году. Первая встреча состоялась в апреле – после первого тура президентских выборов в Украине, вторая – в июне, третья – в декабре в рамках саммита лидеров “Нормандской четверки”.

В интервью LB.ua, которое вышло 9 апреля, заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что офис планирует провести трехсторонний разговор Зеленского, Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, но не уточнил деталей. Источник ZN.UA в дипломатических кругах рассказал, что такой разговор планировался на прошлой неделе, проблема – в согласовании графиков трех лидеров. Главной темой беседы, по данным источников издания, станет обострение на Донбассе и координация действий в связи с этим.

Франция является участником “Нормандской четверки” – переговорного формата, созданного в 2014 году для урегулирования спровоцированного Россией конфликта на Донбассе. Кроме Франции, в “Нормандскую четверку” входят Украина, Германия и РФ.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—