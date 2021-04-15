Новые санкции США не поспособствуют встрече Путина и Байдена – Кремль

“Не хотелось бы все же в наших отношениях действовать по ленинской формуле “один шаг вперед, два шага назад”, – сказал Песков.

По его словам, вероятные ограничения однозначно “не будут способствовать” встречи президентов РФ и США, Владимира Путина и Джо Байдена.

“А помешают или не помешают – это решит президент (Путин. – “ГОРДОН”)”, – отметил Песков.

При этом он добавил, что организовать встречу Путина с Байденом в ближайшие недели не получится.

“Нет, двустороннюю встречу не получится так быстро организовать. Вопрос находится в стадии анализа”, – резюмировал Песков, его цитирует РБК.

Контекст:15 апреля агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что США сегодня объявят о введении санкций против России за вмешательство в выборы президента и кибератаки. Ожидается, что среди прочего ограничительные меры будут направлены против суверенного долга РФ: американским финансовым учреждения могут запретить торговать долговыми обязательствами России. На фоне слухов о подготовке новых санкций США обвалился биржевой курс российского рубля по отношению к доллару.

Байден 13 апреля провел телефонный разговор с Путиным. Два президента обсудили ряд вопросов, среди которых обострение ситуации на востоке Украины. Пресс-служба Белого дома сообщала, что Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”. Президент США предложил Путину “провести в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед Соединенными Штатами и Россией”.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной (по оценкам американских чиновников, РФ могла перебросить к границе около 4 тыс. военнослужащих).

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак 30 марта подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что создает угрозу военной безопасности государства. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность. По данным Белого дома и Госдепартамента США, численность российских войск у границы с Украиной самая большая с 2014 года.

По данным украинской разведки, на начало марта возле границы Украины РФ разместила около 89 тыс. человек. По прогнозу начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, к 20 апреля их количество увеличится до 110 тыс.

Собеседники Reuters в Кремле заявляли, что речь идет о демонстрации силы, а не о подготовке к широкомасштабным действиям. Бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес предполагает, что стягивание войск может быть “позерством России” и “проверкой” администрации Байдена.

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