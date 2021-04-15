Бренд Hyundai представит мощный кроссовер Kona N с коробкой передач N DCT 27 апреля

Южнокорейская марка Hyundai опубликовала тизер, на котором можно увидеть обновленный кроссовер Kona N.

Данная линейка предполагает улучшенную производительность, что отмечается в применении 2-литрового турбированного мотора на 280 л.с. Кроме того, новинка получила восьмиступенчатую трансмиссию с двойным сцеплением. Новая модель предполагает также улучшенный блок управления коробкой передач для более оперативного переключения.

Вместе с тем инженеры также доработали и ряд других важных параметров, за счет которых новый кроссовер отличается улучшенной отдачей и динамикой. На данный момент в компании умалчивают сроки появления Kona N в свободной продаже.