 

Бренд Hyundai представит мощный кроссовер Kona N с коробкой передач N DCT 27 апреля

15.04.2021, 13:12, Новости дня
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Южнокорейская марка Hyundai опубликовала тизер, на котором можно увидеть обновленный кроссовер Kona N.

Данная линейка предполагает улучшенную производительность, что отмечается в применении 2-литрового турбированного мотора на 280 л.с. Кроме того, новинка получила восьмиступенчатую трансмиссию с двойным сцеплением. Новая модель предполагает также улучшенный блок управления коробкой передач для более оперативного переключения.

Вместе с тем инженеры также доработали и ряд других важных параметров, за счет которых новый кроссовер отличается улучшенной отдачей и динамикой. На данный момент в компании умалчивают сроки появления Kona N в свободной продаже.



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