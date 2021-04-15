 

“Суд, нормально я их поблагодарил… Машины сделал”. “Цензор.НЕТ” опубликовал полученные СБУ записи переговоров Семинского и Мельника

15.04.2021, 12:30, Новости дня
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На опубликованных расшифровках Семинский объясняет, что суть его конфликта с экс-министром транспорта Николаем Рудьковским по компании “Нефтегаздобыча” заключается в том, что Рудьковский не отдал ему 10% акций, хотя признается, что не имел на них документов.

Фото: censor.net

Нардеп подчеркнул, что “не даст остановить эту историю в парламенте” и заявил, что рассчитывает на поддержку Мельника, “чтобы эта дорога не была длинной, а была очень короткой”. На это Мельник ему отвечает: “Один и шестьдесят семь – это была моя доля, а теперь я хочу 5%, мне 5% моей доли, я хочу свои 5%”. Семинский ему предлагает подумать о 2,5% акций компании и добавляет, что все должно быть “законно… Опять же криминально-процессуально… Показания…”.

“Семинский: Ну все пять лет… я бл… Ну ты понимаешь, что я проводил свое собственное расследование. Суд, нормально я их поблагодарил… Машины сделал.

Мельник: Ты им “лавэ” дал, ты им машины купил.

Семинский: Значит, сейчас так хорошо складывается ситуация”, – приводит “Цензор.НЕТ” фрагмент разговора.

Фото: censor.net

Бутусов подчеркивает в статье, что именно Мельника Семинский ранее многократно называл своим непосредственным похитителем в 2012 году, “и теперь это не просто встреча – это народный депутат что-то обсуждает с подозреваемым в бандитизме”.

Контекст:Комментируя уголовное дело против себя, экс-министр транспорта Украины Николай Рудьковский заявил, что это – прямое вымогательство со стороны Семинского доли в компании “Нефтегаздобыча”. По словам Рудьковского, Семинский работал наемным директором “Нефтегаздобычи”, получал высокую зарплату, однако, когда выяснилось, что неэффективное управление привело компанию к крупным убыткам и долгам и ее необходимо продать, незадолго до сделки исчез.
25 февраля 2021 года СБУ заявила, что раскрыла похищение Семинского. В феврале 2012 года Семинский выехал с работы, попал в подстроенное ДТП и был похищен неизвестными вооруженными людьми в масках. Признанный судом пропавшим без вести Семинский был освобожден в мае 2015 года. Экс-глава “Нефтегаздобычи” неоднократно утверждал, что заказчиком его похищения был Рудьковский.
3 марта Рудьковскому вручили сообщение о подозрении по этому уголовному производству. Экс-министр обвиняет Семинского в вымогательстве. Рудьковский заявил 10 марта, что Семинский “никогда не был собственником или акционером “Нефтегаздобычи”, но постоянно и противоправно требовал долю” в компании, угрожая заявить, что в его похищении виновен Рудьковский.
Уголовное дело против Рудьковского носит все признаки заказного, а сам факт похищения Семинского является неустановленным, считает адвокат юридической компании “Катеринчук, Моор и партнеры”, кандидат юридических наук Николай Катеринчук.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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