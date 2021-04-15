 

СБУ сообщила, что с начала года локализовала почти 350 угроз информбезопасности страны

15.04.2021, 12:30, Новости дня
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“К уголовной ответственности привлечено 35 хакеров и враждебных пропагандистов, 14 злоумышленников осуждены”, – говорится в сообщении.

В частности, как сообщает пресс-центр, разоблачена масштабная агентурная сеть, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью по заказу спецслужб РФ.

“Злоумышленники распространяли через специально созданные Telegram-каналы панические настроения среди населения, а также обостряли общественно-политическую ситуацию в стране. Установлено, что агенты действовали в интересах так называемого 85-го Главного центра специальной службы Главного управления Генерального штаба ВС РФ. Сотрудники СБУ задержали в Киеве одну из ключевых злоумышленниц. Ей и еще одной участницы агентурной сети сообщено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Заочно о подозрении в госизмене сообщили руководителю сети, который скрывается от следствия за рубежом”, – говорится в сообщении.

Также, как отметили в пресс-центре, сотрудники СБУ заблокировали масштабную кибератаку подконтрольной ФСБ хакерской группировки Armageddon, которые хотели получить доступ к секретным данным высших органов государственной власти Украины.

Кроме этого, как сообщили в СБУ, материалами киберспециалистов ведомства 20 иностранцам, причастным к пропаганде сепаратизма в интернете, запрещен въезд в Украину.

“Заблокирована деятельность ряда мощных ботоферм с более 23 тысячами аккаунтов, которые распространяли деструктивный контент”, – добавили в пресс-центре.

Инфографика: ssu.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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