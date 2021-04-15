 

Украина заочно арестовала еще 12 российских самолетов

15.04.2021, 12:14, Новости дня
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Суд Украины наложил заочный арест на 12 самолетов российской авиакомпании за пассажирские перевозки в Крым, поскольку Киев считает это нарушением своего законодательства, сообщила так называемая прокуратура Автономной республики Крым и Севастополя, входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины.

«Под процессуальным руководством прокуратуры автономии судом наложен арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из / в закрытого Украиной пункта пропуска «Симферополь-авиа», что находится на временно оккупированной территории АР Крым», – говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Ранее аналогичная мера была применена в отношении 199 самолетов.

Ранее украинские суды по ходатайству прокуратуры так называемой Автономной республики Крым и города Севастополь, входящей в структуру генпрокуратуры Украины, заочно арестовали 32 судна из-за заходов в порты Крыма.



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