 

ФМБА получило 10 патентов на препараты для профилактики и лечения COVID-19

15.04.2021, 12:14, Новости дня
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В Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) РФ в 2020 году поступило десять патентов на разработку препаратов для диагностики, профилактики и лечения коронавируса, сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.

«За год научными организациями ФМБА получено 64 патента на изобретение, из которых 10 – в сфере диагностики, профилактики и лечения COVID-19, оформлен один секрет производства ноу-хау», – цитирует ТАСС Скворцову. 

По ее словам, ФМБА в 2020 году удалось не допустить резкого снижения числа донаций крови, были дополнительно привлечены более 175 тыс. доноров.

Скворцова отметила, что эффективное управление ресурсами позволило не только не сократить объемы компонентов крови, как произошло во многих странах мира, но и увеличить выдачу плазмы, тромбоконцентрата на 15% по сравнению с 2019 годом, а также заготовить более 22 тонн антикоронавирусной плазмы.

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство РФ получило патент на препарат для лечения и профилактики «МИР-19» в форме спрея, патент был выдан Государственному научному центру «Институт иммунологии» агентства.



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