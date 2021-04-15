 

Наливайченко: НАБУ расследует коррупционную схему НКРЭКУ, авторами которой являются высшие должностные лица комиссии

15.04.2021, 11:38, Новости дня
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“Сегодня, друзья, публикую прямые доказательства коррумпированности НКРЭКУ и необходимости срочной перезагрузки регулятора. Наша ВСК получила сообщение от НАБУ о расследовании одной из коррупционных схем НКРЭКУ, авторами которой являются высшие должностные лица комиссии. Речь идет о коррупционной сделке о завышении цен на электроэнергию для государственных предприятий, которую наша ВСК разоблачила в прошлом году. Жертвой этих махинаций стала государственная компания “Укрзалізниця”, – написал политик.

Он добавил, что по оценке временной следственной комиссии, которая сейчас подтвердили в НАБУ официально, убытки “Укрзалізниці” от этой схемы составили почти 1 млрд 944 млн грн.

“Сейчас детективы НАБУ проводят обыски и допросы основных фигурантов дела. Напомню, в марте мы получили информацию от СБУ об активизации расследования махинаций компании главы НКРЭКУ “Трест Киевэлектромонтаж” при получении средств от коммунального предприятия “Киевгорсвет”. Начатые НАБУ и СБУ расследования коррупционных злоупотреблений сегодняшнего состава регулятора должны быть закончены! А подозреваемые должны сесть на скамью подсудимых”, – убежден Наливайченко.

https://www.facebook.com/nalyvaichenko.valentyn/posts/3121415304761125

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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