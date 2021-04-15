Степанов заявил, что завтра в Украину доставят вакцину Pfizer/BioNTech

“Предварительно, мы ожидаем ее [партию вакцины Pfizer/BioNTech] завтра. У нас есть подтверждение от COVAX, что завтра приедет 117 тысяч доз. У нас есть соответствующий документ. Но они столько раз переносили, начиная с 15 февраля, что я уже дую на воду”, – признался министр.

Контекст:COVAX– глобальная инициатива, в рамках которой государства получают вакцину от коронавируса бесплатно. Она появилась на фоне опасений, что бедные страны не смогут соперничать с более богатыми в закупке препарата. Украина рассчитывает на поставку 16 млн доз вакцины в рамках этой программы.

Всего в рамках COVAX до конца года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует доставить в разные страны 2 млрд доз вакцины. По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, соглашение, которое подписали с Pfizer и BioNTech, создает возможность для стран, готовых поделиться лишними дозами вакцины, передать их COVAX для скорейшего распространения препарата.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии (в первой партии было 500 тыс. доз).

25 марта в Украину прибыла вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech (215 тыс. доз). Использовать ее планируют после проведения контрольных проверок. Ожидается, что лабораторный контроль продлится до 10 апреля.

В рамках механизма COVAX Украина должна бесплатно получить 1,78 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer. Отдельно Украина договаривается непосредственно с производителями вакцин. В частности, власти сообщили о контракте на 10 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech. В Минздраве прогнозируют, что этот объем будут поставлять в течение всего 2021 года.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Запись на вакцинацию в Украине стартовала 1 марта. На 15 апреля прививки получили более 419 тыс. украинцев. Пять человек получили две дозы, свидетельствуют данные Минздрава.

По состоянию на 15 апреля в Украине подтвердили более 1,9 млн случаев COVID-19 (16 427 – за последние сутки). Умерло 38,7 тыс. человек, а выздоровело почти 1,5 млн пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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