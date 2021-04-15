В Черкасской области за сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса

“За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 15 744 человека. Из них вакцинировано первой дозой – 15 744 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – ноль. […] Было сделано на 592 прививки больше, чем за предыдущие сутки”, – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, вакцинацию в среду проводили силами 124 мобильных бригад по иммунизации и 747 пунктов вакцинации.

Больше всего украинцев привито от коронавируса 14 апреля в Днепропетровской области – 2560. Ни одной дозы вакцины не ввели в Черкасской области.

За всю кампанию по вакцинации больше всего прививок сделали в Киеве (более 39 тыс.), меньше всего – в Черниговской области (7,6 тыс.).

По данным системы мониторинга Совета безопасности и обороны Украины, большинство прививок сделали 14 апреля вакциной Covishield. Препаратом CoronaVac вакцинировали 208 человек, большинство из них – из Киевской области (112).

В отдельную очередь на вакцинацию по состоянию на 15 апреля записались, по данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, 454 тыс. украинцев.

Контекст:В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии (в первой партии было 500 тыс. доз).

13 апреля в стране началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз).

В рамках механизма COVAX Украина до конца мая должна бесплатно получить 1,78 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer. В целом по программе COVAX Украина ожидает передачи 8 млн доз вакцин.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

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