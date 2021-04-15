Королевский эксперт предположила, что будет делать принц Гарри после похорон деда

Сьюард считает, что королевская семья во время похорон постарается избежать возможных неловких ситуаций на публике.

“У него не будет много времени, чтобы оказаться в потенциально неловкой ситуации со своей семьей”, – подчеркнула эксперт.

Она заявила, что принц Гарри постарается вернутся в США “на следующий день после похорон или чуть позже в тот же день”.

ВИДЕОВидео: Us Weekly / YouTube

Контекст:Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался утром 9 апреля в возрасте 99 лет.

С 16 февраля по 16 марта он находился в госпитале и был прооперирован – он перенес операцию на сердце. В день выписки муж Елизаветы II покинул госпиталь на инвалидном кресле.

Принца Филиппа похоронят 17 апреля.

11 апреля принц Гарри прилетел из США на похороны деда – это его первый приезд в Великобританию с момента отъезда в США после того, как в январе 2020 года они с женой Меган отказались от исполнения королевских обязанностей.

Беременная супруга принца осталась дома, ссылаясь на запрет врачей. Друзья герцогини Сассекской в разговоре со СМИ озвучили и другую причину – по их словам, жена принца Гарри не поехала на похороны, чтобы избежать к себе излишнего внимания.

За месяц до смерти принца Филиппа, 7 марта в эфире канала CBS в разговоре с американской журналисткой Опрой Уинфри герцог и герцогиня Сассекские сообщили, что заставило их отказаться от королевских обязанностей. Они также рассказали, как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится со “слишком темным” цветом кожи, так как мать герцогини Сассекской является афроамериканкой.

Букингемский дворец отреагировал на заявление принца Гарри и его жены Меган, заявив, что “вся семья опечалена, узнав в полной мере, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган”.

Старший брат принца Гарри принц Уильям стал первым из королевской семьи Великобритании, кто публично прокомментировал его интервью. 11 марта, отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что их семья “совсем не расистская”, а также сообщил, что планирует поговорить с братом.

16 марта стало известно, что этот разговор между братьями состоялся, но, по мнению принца Гарри, был “непродуктивным”. После возвращения принца Гарри в Великобританию братья переговорили еще раз по телефону.

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