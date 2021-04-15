 

Соболь приговорили к исправительным работам условно

15.04.2021, 11:20, Новости дня
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Мировой суд в Москве приговорил юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Любовь Соболь к году исправительных работ условно по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру, сообщили в Перовском суде Москвы.

«Суд постановил назначить Соболь условное наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 10% от зарплаты в пользу государства», – зачитала приговор судья Инна Шилободина, передает ТАСС. Приговор условный. 

В ходе слушания прокурор просил суд приговорить Соболь к году исправительных работ с удержанием 20% зарплаты в пользу государства.

По словам адвоката Соболь Владимира Воронина, сторона защиты подаст жалобу на приговор. «Конечно, мы будем обжаловать этот приговор, так как считаем, что суд не учел целый ряд наших доводов. А самое главное – это то, что Константин Кудрявцев не был допрошен по делу ни как свидетель, ни как потерпевший. Нас это не устраивает», – сказал адвокат.

Соболь была признана виновной в совершении деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия»). По данным следствия, Соболь выступила исполнителем преступления, а не организатором. 

По данным СК, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в доме на востоке столицы, представившись сотрудником Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток она ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись брошенной женой и заявив, что в квартире якобы находится маленький ребенок, с которым ей не позволяют общаться. Когда хозяйка открыла дверь, она оттолкнула ее, применяя физическую силу, ворвалась в квартиру и обошла все помещения, снимая свои действия на телефон.

Ранее сообщалось, что предполагаемый сотрудник спецслужб Константин Кудрявцев, которого Соболь искала в квартире, не проходит свидетелем или потерпевшим по этому делу. Потерпевшими стали теща Кудрявцева Галина Субботина и его жена. Сообщалось, что Соболь причинила телесные повреждения потерпевшей по делу о незаконном проникновении в квартиру. 



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