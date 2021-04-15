Нобелевские лауреаты призвали Байдена поддержать приостановку действия патентов на вакцины

Лауреаты Нобелевской премии и бывшие главы государств и правительств призвали президента США Джо Байдена поддержать приостановку соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса.

Как информирует France Press, соответствующее обращение подписали по меньшей мере 170 человек, в числе которых экс-президент Франции Франсуа Олланд, лауреат Нобелевской премии по экономике за 2001 год Джозеф Стиглиц, лауреат Нобелевской премии мира за 2006 год Мухаммад Юнус и другие.

Данная приостановка является «жизненно важным и необходимым шагом к победе над пандемией», отмечается в письме. «Нас обнадеживают сообщения о том, что ваша администрация рассматривает вопрос о приостановке [соглашения] ВТО [по торговым аспектам] прав интеллектуальной собственности во время пандемии, как это было предложено ЮАР и Индией», – передает ТАСС обращение к американскому президенту.

По сведениям France Press, 2 октября Индия совместно с ЮАР выступили в ВТО с призывом к государствам – производителям вакцины от COVID-19 с учетом масштабов пандемии временно отказаться от патентов на препараты от коронавируса.

Напомним, в феврале Роспатент получил девять заявок по вакцинам против коронавируса.