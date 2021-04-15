Нардеп от “Европейской солидарности” стала моделью для куклы Барби
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“Это настоящая детская мечта. Недавно меня пригласили стать моделью для легендарной куклы Барби. Ощущения фантастические!” – написала она.
Как отметила Зинкевич, в детстве она мечтала о Барби, а теперь стала ею.
Куклу создала мастер Анастасия Недолуженко в рамках проекта “Barbie: Пани Украины”.
https://www.facebook.com/yana.hospitallers/posts/2728007850753132
Контекст:Яна Зинкевич родилась 2 июля 1995 года в Ровно. Она доброволец-парамедик, командир медицинского батальона “Госпитальеры”. После перенесенных операций и реабилитации передвигается в инвалидной коляске. Депутат Верховной Рады IX созыва от партии “Европейская солидарность”
В рамках проекта “Barbie: Пани Украины” в виде куклы Барби показали 36 известных украинок. Среди них княгиня Ольга, княжна Анна Ярославна, поэтесса Леся Украинка, художница Екатерина Билокур, певица Руслана.
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