 

Нардеп от “Европейской солидарности” стала моделью для куклы Барби

15.04.2021, 10:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Это настоящая детская мечта. Недавно меня пригласили стать моделью для легендарной куклы Барби. Ощущения фантастические!” – написала она.

Как отметила Зинкевич, в детстве она мечтала о Барби, а теперь стала ею.

Куклу создала мастер Анастасия Недолуженко в рамках проекта “Barbie: Пани Украины”.

https://www.facebook.com/yana.hospitallers/posts/2728007850753132

Контекст:Яна Зинкевич родилась 2 июля 1995 года в Ровно. Она доброволец-парамедик, командир медицинского батальона “Госпитальеры”. После перенесенных операций и реабилитации передвигается в инвалидной коляске. Депутат Верховной Рады IX созыва от партии “Европейская солидарность”
В рамках проекта “Barbie: Пани Украины” в виде куклы Барби показали 36 известных украинок. Среди них княгиня Ольга, княжна Анна Ярославна, поэтесса Леся Украинка, художница Екатерина Билокур, певица Руслана.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.07 / Политолог объяснил провал бойкота голосования по Конституции

10.10 / Новый рекорд. В Европе за сутки COVID-19 заболели более 100 тысяч человек

16.03 / Поплавский презентовал клип в 3D виртуальной реальности на песню “Я твій Міша”

22.08 / Лукашенко поручил закрыть все бастующие предприятия в Белоруссии

21.11 / Путин назвал объем помощи внутренней экономике в пандемию коронавируса

29.01 / Две модели смартфонов Xiaomi получили самую быструю зарядку

07.08 / Появилось видео спасения ребенка, выпавшего за борт теплохода в Петербурге

03.09 / Китай выразил готовность объединить усилия с Россией ради мира

19.12 / В РФ изготовили новые объективы для фотоаппаратов Sony

02.07 / Новак Джокович поможет сербскому городу в борьбе с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика