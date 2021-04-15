Нардеп от “Европейской солидарности” стала моделью для куклы Барби

“Это настоящая детская мечта. Недавно меня пригласили стать моделью для легендарной куклы Барби. Ощущения фантастические!” – написала она.

Как отметила Зинкевич, в детстве она мечтала о Барби, а теперь стала ею.

Куклу создала мастер Анастасия Недолуженко в рамках проекта “Barbie: Пани Украины”.

https://www.facebook.com/yana.hospitallers/posts/2728007850753132

Контекст:Яна Зинкевич родилась 2 июля 1995 года в Ровно. Она доброволец-парамедик, командир медицинского батальона “Госпитальеры”. После перенесенных операций и реабилитации передвигается в инвалидной коляске. Депутат Верховной Рады IX созыва от партии “Европейская солидарность”

В рамках проекта “Barbie: Пани Украины” в виде куклы Барби показали 36 известных украинок. Среди них княгиня Ольга, княжна Анна Ярославна, поэтесса Леся Украинка, художница Екатерина Билокур, певица Руслана.

—