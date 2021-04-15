В Донецкой области взорвался неизвестный предмет, пострадал подросток

Предмет взорвался во дворе трехэтажного дома на улице Томанова, где местные жители сжигали листья. На место происшествия выехали специалисты девятого Государственного пожарно-спасательного отряда.

В результате происшествия пострадал подросток 2006 года рождения, его поместили в Центральную районную больницу Покровска.

Разрушений в результате детонации нет. Спасатели напомнили, что сжигание травы категорически запрещено.

Контекст:В Украине распространено ежегодное сжигание сухой травы весной и осенью. Большинство поджигателей уверены, что таким образом пепел от сгоревших растений удобряет землю для новых и способствует повышению плодородия. Однако, как рассказала hromadske эксперт по вопросам промышленного загрязнения из общественной организации “Екодія” Марина Ратушная, это ошибочное представление, такие поджоги не только не удобряют землю, но и загрязняют атмосферу.

От сжигания сухой травы предостерегает и Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Спасатели предупреждают, что из-за умышленного поджога сухостоя могут быть уничтожены гектары природных экосистем, а вместе с ними – животные и птицы, которые там живут. Кроме того, огонь нередко перебрасывается и на жилые дома.

В прошлом году Верховная Рада увеличила штрафы за сжигание травы в 18 раз – до 153 тыс. грн.

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