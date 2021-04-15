В Мексиканском заливе перевернулось судно, есть погибший и пропавшие без вести

Из воды извлекли тело одного погибшего, еще 12 человек числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

В береговой охране отметили, что обследовали уже более 1440 квадратных миль (более 3,7 тыс. км²), что сравнимо с площадью штата Род-Айленд.

https://www.facebook.com/uscgheartland/videos/803994330498351/

The New York Times уточняет, что речь идет о судне Seacor Power, принадлежащем морской транспортной компании Seacor Marine из Хьюстона (штат Техас, США).

Представители береговой охраны рассказали, что шесть человек спасены, их отправили на берег.

Кораблекрушение произошло во время шторма, когда на месте появились спасатели, высота волн там достигала высоты почти в три метра.

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