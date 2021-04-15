От Китая и России до пандемии – в новом докладе разведка США оценила главные угрозы

В своём ежегодном докладе разведсообщество США назвало Китай, который обвиняется в стремлении подорвать позиции Вашингтона в мире, самой значительной и долгосрочной угрозой для Америки, пишет The Washington Post. Также в документ об «оценке угроз» как «вызывающие наибольшую обеспокоенность» попали Россия, Иран, Северная Корея и такие проблемы, как пандемия коронавируса, климатические изменения и организованная преступность.



Reuters

Китай разворачивает «общеправительственные» усилия для распространения своего влияния по всему миру, подрыва союзов США и создания «новых международных норм, благоволящих авторитарной системе» КНР. К такому выводу пришло американское разведсообщество в своём ежегодном докладе об оценке угрозы Annual Threat Assessment, опубликованном во вторник 13 апреля.

Как пишет The Washington Post, разведка США признала Китай «самой значительной и долгосрочной угрозой для Соединённых Штатов и их партнёров». Согласно документу, руководство КНР видит конкуренцию с Америкой как «часть эпохального геополитического сдвига», а санкции и прочие экономические меры противодействия Вашингтона — как «часть более масштабного плана США по сдерживанию подъёма КНР».

По данным доклада, в ближайшее десятилетие Китай планирует по меньшей мере удвоить свой ядерный арсенал, создать новые зарубежные военные базы и укрепления и продолжать закреплять за собой «то, что он считает своей территорией». Американское разведсообщество предполагает, что КНР будет расширять своё глобальное влияние с помощью экономической инициативы «Один пояс — один путь». По мнению США, Пекин заманивает развивающиеся страны в долговые ловушки, вовлекая их в инфраструктурные проекты, которые они не могут себе позволить.

Издание объясняет, что в докладе разведсообщество США представило международные вопросы, представляющие угрозу для безопасности и лидерства Америки. Среди таких вопросов также оказались пандемия коронавируса, климатические изменения и организованная преступность. После Китая наибольшую обеспокоенность, по словам разведки, вызывают такие страны, как Россия, Северная Корея и Иран.

Эксперты пришли к выводу, что Тегеран «на данный момент не предпринимает» ключевых действий, необходимых для создания ядерного оружия. Однако в доказательство того, как быстро меняется ситуация в области разведданных, всего за несколько часов до публикации доклада высокопоставленный иранский госслужащий объявил о намерении страны повысить степень обогащения урана до рекордных 60%. Тегеран мотивирует свой шаг недавним происшествием на одном из своих обогатительных комплексов, которое, по мнению иранцев, стало результатом саботажа, вероятно, со стороны Израиля.

Как напоминает The Washington Post, последние оценки американского разведсообщества приходятся на период «дипломатии высоких ставок». На прошлой неделе США и Иран начали непрямые переговоры в Вене с целью возобновления ядерной сделки.

Доклад разведки утверждает, что «Иран будет и далее продолжать представлять угрозу для интересов США и союзников в регионе». По мнению экспертов, Тегеран по-прежнему заинтересован в «создании террористических сетей на территории Соединённых Штатов». Также существует серьёзная угроза для американцев за рубежом. Большую опасность представляют и «агрессивные иранские кибератаки», выбирающие целью важнейшие объекты жизнеобеспечения противников.

По информации издания, в докладе также упомянуты и планы РФ подорвать влияние США и ослабить их отношения с европейскими друзьями. Однако, как полагает американское разведсообщество, ради собственных интересов Москва готова идти на «прагматичные союзы», в том числе и с Америкой.

«Москва находится в удачной позиции, чтобы укреплять своё положение на Кавказе, при необходимости вмешиваться в дела Белоруссии и продолжать дестабилизировать ситуацию на Украине», — цитирует документ The Washington Times. При этом, по оценкам разведки, РФ «не хочет прямого конфликта с силами США».

В доклад попала и Северная Корея, которая была описана в документе как «угроза для Америки в обозримом будущем» из-за своих программ по разработке традиционных и ядерных вооружений. Хотя ранее администрация Трампа пыталась осуществить «перезагрузку» отношений с Пхеньяном, сейчас разведсообщество США уверено, что северокорейский лидер Ким Чен Ын «всё ещё крепко держится за планы по созданию ядерного оружия» и что страна сейчас «активно работает над исследованиями и разработками в области баллистических ракет».