В полуфинал Лиги чемпионов УЕФА пробилась команда, в которой играет украинец
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После домашней победы над немецкой “Боруссией” из Дортмунда со счетом 2:1 английская команда с таким же результатом обыграла соперников и в Дортмунде.
Зинченко провел на поле весь матч, мячей он не забил.
В полуфинал Лиги чемпионов пробились также французский ПСЖ (обыграл мюнхенскую “Баварию” – 3:2 в гостях и 0:1 дома), испанский “Реал” из Мадрида (прошел английский “Ливерпуль” – 3:1, 0:0) и английский “Челси” из Лондона (обыграл португальский “Порту” 2:0 и 0:1).
В первых матчах полуфиналов 27 апреля сыграют ПСЖ и “Манчестер Сити”, а также “Реал” и “Челси”.
Финал турнира запланирован на 29 мая.
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