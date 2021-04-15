14 апреля боевики на Донбассе восемь раз нарушили перемирие – штаб ООС

“Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. За прошедшие сутки, 14 апреля, было зафиксировано восемь нарушений. […] Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики стреляли в среду в районе населенных пунктов Светлодарск и Золотое-4 (из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), Пески (из стрелкового оружия), Невельское (из подствольных гранатометов и стрелкового оружия), Берегово (из крупнокалиберных пулеметов).

“В районе населенного пункта Майорск враг дважды совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. Вблизи Павлополя был зафиксирован пролет вражеского БПЛА “Орлан-10” с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы. – “ГОРДОН”) БПЛА противника был вовремя подавлен”, – рассказали в пресс-центре.

В штабе ООС отметили, что боевики 14 апреля ведут инженерные работы “по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций”.

“В частности, недалеко от населенного пункта Крутая Балка Донецкой области дважды зафиксированы инженерные работы с применением окопных зарядов, которые проводились с продвижением в сторону подразделений украинских защитников. Еще по одному случаю инженерного оборудования зафиксировано на территории донецкого аэропорта и вблизи населенного пункта Золотое-5”, – говорится в сводке.

15 апреля по состоянию на 7.00 нарушений перемирия со стороны боевиков не фиксировалось, отметили в пресс-центре.

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Контекст:В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

1 апреля в Офисе президента сообщали, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. По состоянию на 14 апреля на Донбассе погибло 28 украинских военнослужащих.

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