В Украине третьи сутки подряд растет число новых случаев COVID-19

16 427 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 апреля 2021 года. В частности, заболели 628 детей и 383 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано 4229 человек, летальных случаев – 433, выздоровело 11 148 человек”, – написал он.

Сутками ранее в стране выявили 14 553 новых больных с COVID-19, до этого – 11 680. Суточный прирост новых инфицированных увеличивается три дня подряд.

По данным министра, в среду в Украине провели 119 615 тестирований на коронавирус, из них 51 344 – методом ПЦР.

Больше всего инфицированных обнаружили в Киеве (1625) и Харьковской области (1168).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 1 903 765 случаев коронавирусной инфекции, скончались 38 658 пациентов с COVID-19, выздоровело 1 453 766 человек.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

14 апреля 2021 года Степанов заявил, что в Украине эпидемия идет на спад.

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