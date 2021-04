США сегодня объявят новые санкции против России. Страну могут покинуть около 10 дипломатов – Reuters

В черный список попадут 30 организаций, около 10 российских чиновников покинут страну, рассказал один из собеседников. Ожидается, что санкции коснутся ограничения финансовых институтов США торговать долговыми обязательствами России, уточнил другой источник.

Такие меры станут ответом на кибератаку с помощью программного обеспечения SolarWinds, которую, по утверждению правительства США, было организовано Россией. Хакеры получили доступ к тысячам компаний и государственным учреждениям, написало агентство.

Президент Microsoft и главный юрист компании Брэд Смит охарактеризовал эту кибератаку как “самую крупную и изощренную, которую когда-либо видел мир”. В США готовы обвинить в хакерских атаках службу внешней разведки России, сказали источники Bloomberg. Следующий раунд санкций коснется физических и юридических лиц, связанных с российским “Агентством интернет-исследований”, которое также называют “фабрикой троллей”, уточнили собеседники Bloomberg.

Соединенные Штаты намерены наказать Москву за предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США в 2020-м году. Американские спецслужбы заявили, что президент России Владимир Путин мог направить силы на обеспечение победы бывшего президента Дональда Трампа, отметило Reuters.

Шаги администрации президента США Джо Байдена обострят напряженность в отношениях с Россией, которые в прошлом месяце упали до нового минимума, резюмировало агентство.

Контекст:Новый виток кризиса в российско-американских отношениях разгорелся после интервью Байдена, опубликованного 17 марта, в котором он назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы. По данным американской разведки, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена во время выборов в 2020 году и ее лично санкционировал Путин.

В день публикации интервью Байдена МИД России вызвало своего посла в США для консультаций в Москву. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: “Кто как обзывается, тот сам так называется”. Путин также предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в “прямом эфире” о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности.

В Белом доме в ответ заявили, что Байден в январе уже провел телефонные переговоры с президентом РФ и “есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал”. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки отметила, что глава Белого дома в ближайшие дни “будет очень занят”, телефонный разговор между президентами двух стран так и не состоялся.

Кроме того, минфин США 2 марта ввел санкции против ряда чиновников силовых ведомств России из-за отравления и преследования российского оппозиционера Алексея Навального. США также прекратили оказание помощи РФ, за исключением гуманитарной, и исключили Россию из списка стран, в которые могут быть разрешены продажа и экспорт вооружений.

С 18 марта министерство торговли США ввело новые экспортные ограничения против России из-за применения химического оружия против Навального. США ограничили экспорт в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью, чтобы не допустить Россию “к американским технологиям, которые могут быть использованы для ее злонамеренной деятельности в области химического оружия”. До 1 сентября ограничения не будут распространяться на товары для гражданской авиации и космическую отрасль.

США также обвиняет Россию в кибератаках. Так, газета The Washington Post в декабре прошлого года сообщала о причастности хакеров группировки APT29, известной как Cozy Bear, к кибератаке на правительственные сайты США, в числе которых министерства финансов и торговли страны. Хакеры, по информации издания, сотрудничают со Службой внешней разведки России.

Жертвами атаки стали государственные, консалтинговые, технологические, телекоммуникационные и нефтегазовые компании в США, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Хакеры также похитили информацию из министерства финансов США и управления по телекоммуникациям. Газета The New York Times писала, что атака затронула более чем 250 государственных учреждений и крупных компаний. В их числе Госдепартамент, министерство энергетики и частично Пентагон.

Российские хакеры могли получить доступ и украсть тысячи писем чиновников бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии, а также Бюро по делам Восточной Азии и Тихого океана, утверждали собеседники Politico.

—