 

В Красноярске разработана новая безотходная технология обработки древесины

15.04.2021, 7:54, Новости дня
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Новую технологию предложили специалисты из Сибирского госуниверситета имени Решетнева. По мнению ученых, применив ее, российская деревообрабатывающая отрасль сможет выйти на принципиально новый уровень развития.

Технология предполагает снижения процента отходов практически до нуля. Кроме того, при обработке древесины можно получать большое количество экологически чистых клеевых материалов.

Также отечественный метод позволяет довести обработку материала до такого уровня, что дешевые породы дерева обретут качества более дорогих. Например, березовая доска станет не хуже дубовой. При желании можно имитировать из нее и красное дерево или что-нибудь еще, утверждают ученые из Красноярска.



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