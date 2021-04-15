 

У интернет-пользователей появляется усталость от видеозвонков

15.04.2021, 7:54, Новости дня
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В период карантина мы стали значительно больше общаться по Интернету. Особенно это касается тех, кто перешел на удаленный режим работы. Однако специалисты заметили, что у людей стала появляться сильная усталость от длительного ежедневного общения по видеосервисам.

Данное явления уже получило название Zoom-выгорания. Ученые провели исследование и установили, почему мы устаем от длительных видеозвонков.

Прежде всего, мы постоянно смотрим друг на друга через веб-камеру. Также на экране мы видим увеличенное лицо собеседника. Контакт в таком формате неестественен для человека. Он оказывает на каждого из нас негативное психологическое давление. Усталость является всего лишь его первым следствием.



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