Врач назвал неожиданные причины возникновения рака

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15.04.2021, 7:53, Новости дня
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Врач-радиотерапевт, онколог, заведующий поликлиникой «Медицинский город» Станислав Ракитин призывал отказаться от употребления слишком горячей пищи как одной из причин развития онкологического заболевания.

По его словам, это ведет к ожогам и деформации клеток, а также сказывается на работе органов: особенно страдает пищевод.

«Подтверждением этой закономерности служит Япония. Там опухоли пищевода и желудка в топе болезней. Это происходит из-за того, что японцы употребляют продукты сразу, в очень горячем виде», – отметил Ракитин в беседе с изданием «Тюменская область сегодня».

Еще одной неочевидной причиной возникновения рака специалист называет беспорядочные половые связи. Он пояснил, что чаще всего с этой проблемой сталкиваются женщины из-за вируса папилломы человека (ВПЧ).

«ВПЧ несет с собой риски рака шейки матки, горла, легких. Наличие ВПЧ в организме действительно ведет к развитию онкологических процессов. Мужчины больше выступают здесь как переносчики», – утверждает медик.

Ракитин советует женщинам соблюдать меры профилактики, а при заражении подавлять вирус. Он рекомендует посещать гинеколога, делать периодический скрининг и проходить диагностику.

Врач напомнил, что чаще всего на развитие рака влияет генетическая предрасположенность, состояние иммунитета, а также вредные привычки: курение и употребление алкоголя. При этом двойная привычка приносит еще более канцерогенный эффект.

Ранее специалисты Фонда Роя Кастла по борьбе с раком легкого в Великобритании назвали неожиданные симптомы, которые могут указывать на развитие рака легких.



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