Подразделения ПВО провели стрельбы из С-400 в Бурятии

В рамках тактического учения подразделения ПВО Южного военного округа провели боевые стрельбы из зенитных ракетных систем С-400 по воздушным мишеням на специализированном полигоне «Телемба» в Бурятии, сообщили в Минобороны.

Боевые пуски зенитных ракет проведены по мишеням «Саман», имитирующим воздушные объекты условного противника на больших и малых дальностях и различных высотах.

«Также в рамках тренировок были отработаны действия радиотехнических подразделений по обеспечению контроля за воздушной обстановкой, обнаружению, сопровождению целей и выдаче целеуказаний», – передает официальный сайт Минобороны.

Всего в учении приняли участие около 300 военнослужащих Южного военного округа и задействовано более 50 единиц военной и специальной техники.

Напомним, 18 марта боевые стрельбы по воздушным мишеням на большую дальность провели расчеты зенитных ракетных систем С-400 и зенитных ракетных комплексов «Бук» в рамках полевого выхода войск ПВО ВВО на специализированном полигоне «Телемба» в Бурятии.