В РФ создали новую тест-систему для определения антител к COVID-19

Роспотребнадзор зарегистрировал первую в РФ иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител к коронавирусу.

«ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первую в РФ иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител в крови к коронавирусу SARS-CoV-2 у лиц, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, с клиническими признаками COVID-19, в том числе переболевших в прошлом или контактировавших с коронавирусом в прошлом при отсутствии клинической симптоматики», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там отметили, что тест обладает высокой аналитической чувствительностью, что позволяет определять количество антител при их низком уровне в образцах сыворотки или плазмы крови. С помощью данного набора реагентов можно оценить степень выраженности антительного иммунного ответа от очень низкого уровня до очень высокого, что делает его полезным для принятия решения о дополнительной вакцинации против коронавируса SARS-CoV-2.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная объяснила разницу между антителами М и G к коронавирусу.