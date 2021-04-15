Миллионы долларов и 100 шекелей. ВАКС арестовал имущество, изъятое во время обысков по делу брата Вовка

“Среди арестованного имущества, в частности, антиквариат, документы на имущество и большие объемы наличных в иностранной валюте: более $3,7 млн, €840 тыс., £20 тыс., 230 тыс. грн и 100 шекелей”, – сообщили в суде

Имен подозреваемых в ВАКС не называли, но из фабулы производства следует, что речь идет об адвокате Юрии Зонтове, брате председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка, и адвокате Юрии Донце.

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Контекст:Зонтов – родной брат Вовка, глава ОАСК взял фамилию супруги после женитьбы. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что один из подозреваемых – брат Вовка.

НАБУ 6 апреля провело обыски в ОАСК, у фигурантов нашли предметы, “внешне похожие на антиквариат”, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника, а также большие объемы валюты: более $3,7 млн, €840 тыс., £20 тыс., 230 тыс. грн и 100 шекелей. Генпрокурор сообщала, что деньги нашли у Зонтова.

По данным главреда “Цензор.НЕТ” Юрия Бутусова, Зонтов, который с 2008 года является адвокатом (его свидетельство о праве заниматься адвокатской деятельностью не остановлено), также работает и в Службе внешней разведки. В СВР сообщили, что отстранили от должности своего сотрудника, фигурирующего в расследовании НАБУ, но имя Зонтова не упоминали.

По информации экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко, валюту детективы нашли в конспиративной квартире Службы внешней разведки Украины. Бутусов писал, что там было оборудовано тайное хранилище наличных денег Вовка.

Вовк не отрицал, что задержанный – его брат, но заявлял, что его имя используют как “расходный материал” для сведения личных счетов”.

9 апреля Зонтова арестовали до 4 июня с альтернативой залога 35,185 млн грн.

Суд также избрал арестовал с возможностью внесения залога Донца. За него внесли залог в размере почти 3 млн грн.

26 июля 2019 года были обнародованы аудиозаписи, сделанные в кабинете главы ОАСК Павла Вовка. Тогда в прокуратуре заявили, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявляли о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это “цирк”, а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

17 июля 2020 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что правоохранители вручили подозрения Вовку и другим судьям, а также тогдашнему руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Вовк отрицает обвинения, он назвал ходатайство о принудительном приводе на заседание “абсолютно незаконным”. 8 февраля 2021 года глава ОАСК заявил, что у него нет статуса подозреваемого.

17 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о завершении досудебного следствия по делу о злоупотреблениях в ОАСК.

Венедиктова заявила, что не видит судебной перспективы в делах о злоупотреблениях в Окружном админсуде Киева и что она не может “приволочь” Вовка в суд.

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