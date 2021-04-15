 

Консульство Чехии обнаружило поддельные дипломы у мигрантов из Украины. Нацполиция начала расследование

15.04.2021, 7:17, Новости дня
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Информация о поддельных документах об образовании поступила от генконсула Чехии во Львове.

“Установлено, что Консульство получило около 100 заявлений на долгосрочные визы и вид на жительство, в которых заявители добавили заведомо поддельные документы об образовании”, – отмечается в сообщении.

Как выяснили в Нацполиции, в состав группы входили около 10 человек. Они изготавливали и продавали заведомо поддельные документы о среднем, среднем специальном и высшем образовании (аттестаты, дипломы, свидетельства, сертификаты, приложения с оценками к ним).

“Клиенты” осуществляли заказ поддельных дипломов на сайтах, созданных делками. Их стоимость составляла от 7,5 до 12,5 тыс. грн, в зависимости от “даты выпуска” документа. Установлено, что в 2019 – 2020 годах участники группы “заработали” 26,1 млн грн.

Фото: npu.gov.ua

Во время проведенных обысков в Киеве правоохранители обнаружили макеты и готовые поддельные документы, материалы и технику для их изготовления, “черновые” записи, деньги, мобильные телефоны, банковские карты, ноутбуки, флэш-носители.

Фото: npu.gov.ua

Досудебное расследование продолжается в рамках производства, открытого по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, сбыт или использование поддельных документов) и ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УКУ.

ВИДЕОВидео: Національна поліція України / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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