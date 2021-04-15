 

Заход американских эсминцев в Черное море отменен

15.04.2021, 7:17, Новости дня
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Издание Hurriyet написало об этом со ссылкой на американских дипломатов, и отметило, что решение совпало с состоявшимся 13 апреля разговором президента США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным. Два президента обсудили ряд вопросов, среди которых обострение ситуации на востоке Украины.

Турецкому телеканалу NTV источники рассказали, что об аннулировании прохода в Черное море эсминцев Roosevelt и Donald Cook посольство США в Анкаре проинформировало МИД Турции. О других датах для входа кораблей ВМС США в Черное море запрос пока не подавался, утверждает телеканал.

Об отмене прохода эсминцев написали и российские “РИА Новости” со ссылкой на источник в МИД Турции.

Американские корабли должны были находится недалеко от берегов Украины в Черном море до 4 и 5 мая.

Контекст:9 апреля стало известно об отправке американских военных кораблей в Черное море “в знак поддержки Украины на фоне возросшего военного присутствия России” возле восточных границ страны. В Пентагоне подчеркнули, что военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море (в НАТО отмечали, что ВМС США и другие военно-морские силы НАТО патрулируют воды около восьми месяцев в году), однако развертывание дополнительных боевых кораблей пошлет Москве “особый сигнал” о том, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией.
МИД Турции подтвердил, что США запросили проход через Босфор и отправляют два военных корабля в Черное море.
В Госдуме России заявили, что отправка военных кораблей США в Черное море “осложнит ситуацию” на Донбассе. Россия также призвала США “держаться подальше от Крыма и черноморского побережья России для их же блага” и вывела в Черное море собственные ракетные и десантные корабли “в рамках контрольной проверки”.
В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной (по оценкам американских чиновников, РФ могла перебросить к границе около 4 тыс. военнослужащих).
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак 30 марта подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что создает угрозу военной безопасности государства. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, нынешняя эскалация со стороны РФ на Донбассе является системной и самой масштабной за последние годы.
Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность. По данным Белого дома и Госдепартамента США, численность российских войск у границы с Украиной самая большая с 2014 года.
Собеседники Reuters в Кремле заявляли, что речь идет о демонстрации силы, а не о подготовке к широкомасштабным действиям. Бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес предполагает, что стягивание войск может быть “позерством России” и “проверкой” администрации нового президента США Джо Байдена.
Мендель 12 апреля сообщила, что на восточной границе с Украиной РФ разместила более 40 тыс. военнослужащих, столько же российских военных находится в оккупированном Крыму.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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