 

Кравчук объяснил слова о готовности стрелять «по людям с флагами России»

15.04.2021, 7:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Экс-президент Украины Леонид Кравчук объяснил высказывание о готовности стрелять, «если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами».

Кравчук заявил, что не жалеет о сказанном, поскольку, по его мнению, «он не один, кто это сказал». «Думаю, может быть, (так сказали) миллионы, потому что я считаю, что каждый человек, каждый украинец в такое трудное время для Украины – он одновременно защитник, одновременно патриот, одновременно гражданин», – приводит слова Кравчука РИА «Новости».

В качестве примера экс-президент Украины привел Швейцарию, где «у каждой семьи есть оружие, которое может быть использовано для защиты своей земли, страны и народа».

«Враги Украины должны быть выдворены за пределы страны, чтобы их духом тут не пахло», – сообщил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24». Экс-президент Украины также отметил, что «немного преувеличил, поскольку возраст у него не уже стрелковый», и хотел показать, что «каждый украинец может защищать свою землю».

Напомним, в прошлый четверг экс-президент Украины Леонид Кравчук сообщил о готовности стрелять из личного огнестрельного оружия, «если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами». Позже стало известно, каким оружием Кравчук собрался убивать русских парашютистов.

В тот же день главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией. В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности РФ в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны РФ встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИДе подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации с Украиной.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.01 / Конгресс США преодолел вето Трампа на оборонный бюджет, который предусматривает помощь Украине

10.02 / США потребовали от Турции избавиться от С-400

04.04 / Электричка загорелась в Калужской области

20.11 / Илларионов: Украинцы поразительно различают российские власти и российских граждан

28.06 / Трамп отреагировал на сообщения о якобы нападениях РФ на войска США в Афганистане

15.09 / Федеральный судья признал карантинные меры в связи с COVID-19 неконституционными

28.02 / Орбан сделал первую прививку от COVID-19. Политик выбрал китайский препарат Sinopharm

14.04 / В Аргентине заявили о достаточности одной дозы «Спутника V» для переболевших коронавирусом

10.12 / Шмыгаль рассказал, почему в Украине не строят мобильные госпитали для лечения COVID-19

25.12 / “Могут бесконечно сидеть и ждать”. Кулеба рассказал, почему Россия не выполняет договоренности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика