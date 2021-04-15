Экс-замглавы СБУ предсказал импичмент Зеленского из-за гражданства

Действующего президента Украины Владимира Зеленского ждет импичмент после публикации «интересных документов» о гражданстве, сообщил бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Нескоромный.

По словам бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины, речь идет о «неожиданной информации» об украинском президенте, которую ему предоставили «новые друзья». Он не уточнил, о каких документах именно идет речь.

«Коллеги поделились интересными документами относительно гражданства нашего президента [Владимира Зеленского]. Уверен, что после их публикации должна незамедлительно начаться процедура импичмента», – написал Нескоромный в своем Telegram-канале.

Экс-замглавы СБУ выразил готовность предоставить соответствующие материалы заинтересованным в этом «патриотическим политическим силам». Нескоромный привал украинский истеблишмент обратиться к нему за информацией, после обнародования которой они смогут «войти в историю».

Напомним, в феврале в Раде начался сбор подписей в поддержку импичмента Зеленского. Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента действующего президента Украины Владимира Зеленского «за грубые и систематические нарушения конституции и законодательства Украины».