Мясников дал совет по борьбе с головной болью

Врач и телеведущий Александр Мясников рекомендовал принимать антидепрессанты первого поколения при упорной головной боли, не проходящей даже при приеме большого количества обезболивающих.

«При упорной головной боли, когда вы принимаете большое количество обезболивающих, вы должны принимать антидепрессанты первого поколения, в частности амитриптилин для того, чтобы переключить болевые рецепторы, чтобы снять вас с этих обезболивающих», – передает РИА «Новости» слова Мясникова.

Медик отметил, что антидепрессанты эффективны для лечения головной боли напряжения, однако многие не принимают их, аргументируя это отсутствием депрессии.

По его словам, речь идет о самом распространенном виде головной боли, которая встречается в восьми случаях из десяти. Это разновидность остеохондроза, когда болят ткани, окружающие голову: мышцы, сухожилия, фасции, сказал врач.

Ранее Мясников перечислил частые ошибки при гипертонии.