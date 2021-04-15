L’Express – РФ стала одним из лидеров мирового сельского хозяйства

Благодаря эмбарго на европейскую продовольственную продукцию и политике Кремля РФ стала одним из лидеров мирового агропрома. Как пишет L’Express, действия российских властей дали толчок развитию местного производства, которое также активно модернизируется с использованием новых технологий.



Reuters

Эмбарго на европейскую продовольственную продукцию и политика Кремля дали толчок развитию местного производства, которое активно модернизируется. Как пишет L’Express, поворотным моментом стал 2014 год, когда в ответ на принятые финансовые и политические санкции ЕС и США Владимир Путин ввёл жёсткий запрет на импорт продовольственной продукции из Европы. Фрукты, овощи, молочные продукты, мясо, крупы — всё это внезапно пропало с полок российских магазинов. Этот шаг был призван не только стать ударом по европейским сельхозпроизводителям, которые оказались лишёнными значимого рынка, он придал импульс местному производству.

«С самого начала ответные санкции рассматривались как инструмент геополитической борьбы и шанс для российских производителей. Они должны были занять освободившееся место на рынке, что и произошло», — рассказывает торговый представитель РФ во Франции Михаил Макаров.

Через год после эмбарго РФ могла на 87% сама обеспечить себя мясом, а производство свинины в стране увеличилось на 30% за пять лет.

Как отмечает издание, российское правительство не только одним махом избавилось от всей иностранной конкуренции, но и вкладывает колоссальные средства в развитие и модернизацию сельского хозяйства. Только в 2021 году оно заложило 77 миллиардов рублей в программу развития отрасли, которая предполагает льготные кредиты, налоговые займы и субсидии. Кроме того, оно поддерживает экспорт нацеленными на логистику субсидиями.

Эффект этой помощи усиливается структурой российского сельскохозяйственного рынка, который выстраивается вокруг огромных предприятий с сотнями тысяч гектаров земли.

«Этими холдингами эксплуатируется более 50 процентов российских сельскохозяйственных земель. У каждого из них от 100 000 до 600 000 гектаров. У тех из них, что специализируются на производстве молока, стада могут достигать 50 тысяч голов! Эта структура кардинально отличается от нашей, которая состоит из множества объединённых в кооперативы маленьких хозяйств», — отмечает Ольга Головкина, эксперт по российскому агропрому и коммерческий директор Дома французских предпринимателей.

После больших инвестиций в обновление парка техники и качественные семена эти агропромышленные холдинги теперь смотрят в сторону новых технологий. Российская отрасль уделяет всё больше внимания технике, чтобы продолжить активное развитие. Роль движущей силы здесь также принадлежит государству. Запущенная в 2019 году программа «Цифровое сельское хозяйство» поддерживает модернизацию сектора и финансирует до 50% стоимости этих технологий.