 

Москву признали одним из мировых лидеров цифрового образования в школах

15.04.2021, 5:18, Новости дня
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Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) включила Москву в число мировых лидеров по оснащенности школ цифровой инфраструктурой и уникальности цифровых сервисов.

Исследование, проводившееся в 11 мегаполисах мира, показало, что столичной системе присущи уникальные черты, сообщается на сайте мэра Москвы.

В Москве создана одна из крупнейших школьных систем мира, город входит в число лучших в международных рейтингах PISA, также важно, что столица взяла курс на развитие цифрового города будущего. С 2018 года все школы Москвы оснащены интерактивными панелями, Wi-Fi, ноутбуками для учителей и другими техническими средствами, отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что главным инструментом цифровизации обучения стала «Московская электронная школа» (МЭШ) – уникальная цифровая среда. Подобные системы успешно функционируют лишь в четырех из десяти сопоставимых городов, а именно в Синграпуре, Торонто, Стокгольме и Лос-Анджелесе. МЭШ появилась в 2016 году и стала неотъемлемой частью столичной системы образования. Здесь собраны уникальные цифровые инструменты: отслеживание и корректировка траекторий, обратная связь и общение, оценка результатов, ели и планы обучения. В период перехода на дистанционный формат обучения с помощью сервиса конференц-связи на платформе МЭШ было проведено более 7,5 млн онлайн-уроков для учащихся 6 – 11 классов.

В настоящее время в библиотеке МЭШ представлено более 50 тыс. сценариев уроков, около 9 тыс. видеоуроков, почти 2 тыс. электронных учебных пособий, 348 учебников, 140 тыс. образовательных приложений, 11 уникальных лабораторий и 245 произведений художественной литературы. МЭШ неоднократно была представлена на мировых форумах, например, в 2018 – 2019 годах на образовательном саммите HundrED в Хельсинки ее включили в список 100 главных образовательных проектов мира.



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