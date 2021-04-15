В Ленинградском зоопарке умерла старейшая белая медведица

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15.04.2021, 5:18, Новости дня
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Ленинградский зоопарк сообщил о смерти 33-летней белой медведицы Услады, которая прожила там почти 28 лет.

«С грустью сообщаем, что 13 апреля скончалась белая медведица Услада. Она прожила долгую жизнь в окружении любящих ее людей – в прошлом году ей исполнилось 33 года (средняя продолжительность жизни этих хищников в зоопарках составляет около 25 лет). Услада была одной из старейших белых медведиц в мире», – говорится в сообщении на странице зоопарка в соцсети «Вконтакте».

Медведица родилась в Казанском зооботаническом саду, а через шесть лет приехала в Ленинград. «Здесь ее ждал самец по кличке Меньшиков, с которым они создали невероятно гармоничную пару», – рассказали в зоопарке.

Услада родила 16 медвежат, детеныши разъехались по всему миру: их можно встретить в зоопарках Чехии, Китая, Японии, Канады и Австралии.

«Несмотря на свой почтенный возраст, Услада оставалась активной до последних дней жизни. Она сохранила свою красоту и интеллект. Сотрудники зоопарка делали все, чтобы ее жизнь была счастливой. Услада была настоящим символом Ленинградского зоопарка. Она навсегда останется в нашей памяти», – говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года в Московском зоопарке сообщили о смерти белой медведицы по кличке Мурма, ей было 29 лет.



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