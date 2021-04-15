В Австрии создали робота для строительных работ

После пяти лет разработок австрийский стартап Printstones наконец-то представил мобильного робота Baubot. По словам специалистов, это универсальная машина, способная автономно выполнять различные функции на строительной площадке.

Например, этот робот может легко подняться по лестнице, войти в дверной проем. Не нужно беспокоиться, что он упадет с высоты – этого не случится.

Передвижение робота осуществляется на гусеницах, а максимальная скорость – 3,2 км/ч. Существует два способа управления: по заранее заданному алгоритму или вручную при помощи какого-нибудь мобильного устройства, например, смартфона. Робот способен класть кирпичи, красить поверхности, сверлить отверстия и т.д.