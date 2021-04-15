Байден решил вывести войска из Афганистана вопреки советам помощников

Президент Соединенных Штатов Джо Байден принял решение о выводе американских войск из Афганистана к 11 сентября вопреки советам некоторых помощников, сообщил телеканал CNN.

По словам источников телеканала из числа бывших и действующих официальных лиц, некоторые сотрудники администрации Байдена «выражали опасения по поводу того, как полный вывод [сил США] скажется на контртеррористической миссии США». Согласно публикации, «они также выражали обеспокоенность относительно безопасности дипломатов США [в Афганистане]», передает ТАСС.

По сведениям канала, в число должностных лиц, которые придерживались особого мнения, входили председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал Кеннет Фрэнклин Маккензи, а также ряд сотрудников Госдепартамента.

«Все соответствующие точки зрения были представлены, все аргументы были заслушаны», – отметил один из источников. По сведениям телеканала, консультации по этому вопросу продолжались несколько месяцев. На них Байдена не раз предупреждали об опасности того, что радикальное (запрещенное в РФ террористическое) движение «Талибан» «может восстановить силы». Американский лидер с раздражением реагировал на предложения оставить американские войска в Афганистане на продолжительный срок. Байден подчеркивал, что во время предвыборной гонки обещал обеспечить вывод войск США из страны.

Милли в ходе консультаций, в частности, заострял внимание на том, что данный шаг может привести к «краху правительства в Кабуле». Сотрудники Центрального разведывательного управления США отмечали, что вывод войск приведет к тому, что американская сторона будет получать меньше сведений о потенциальных угрозах, в том числе о возможных действиях террористов.

По сведениям канала, США сейчас не намерены закрывать посольство в Кабуле. Пока не решено, какой будет численность сил, обеспечивающих его безопасность. Вместе с тем американская сторона не исключает, что из-за возможных действий талибов работа посольства будет ограничена или приостановлена.

Накануне главы внешнеполитических ведомств и министров обороны стран НАТО в ходе состоявшейся в среду видеоконференции решили начать вывод войск из Афганистана. В Сенате стремительный вывод войск США из Афганистана назвали «фатальной ошибкой». Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал решение о выводе воинского контингента НАТО из Афганистана «историческим» и «эпохальным».

Во вторник появились сообщения о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Позже Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство.

Между тем глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию. Ранее запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.